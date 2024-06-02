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Кунгуров Андрей Ефимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кунгуров Ефим Федорович

Мать: Кунгурова -- Матрена Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Кунгуров Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кунгуров Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.1895

Сын: Кунгуров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: Кунгурова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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