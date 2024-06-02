Кунгуров Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1877
Сын: Кунгуров Степан Андреевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1895
Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: Кунгурова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Евдокия Зиновьевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно