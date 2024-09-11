Кунгуров Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кунгуров Андрей Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
09.03.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.05.1905
Дочь: Кунгурова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
13.07.1906
Дочь: Кунгурова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
07.01.1908
Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
12.03.1909
спирино
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Кунгурова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кунгуров Василий Федорович
Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
Смерть
Неизвестно