Кунгуров Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгуров Федор Андреевич

Кунгуров Федор Андреевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кунгуров Андрей Ефимович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.04.1903

Жена: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Кунгурова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.05.1905

Дочь: Кунгурова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
13.07.1906

Дочь: Кунгурова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1908

Сын: Кунгуров Иван Федорович

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Кунгурова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Кунгурова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Кунгурова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кунгуров Василий Федорович

Мать ребёнка: Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.