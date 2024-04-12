Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Швецов Савелий Флорович

Мать: Швецова -- Наталья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.04.1903

Муж: Кунгуров Федор Андреевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Кунгурова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Кунгуров Иван Федорович

Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Кунгурова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Кунгурова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кунгуров Василий Федорович

Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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