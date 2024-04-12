Кунгурова (Швецова) Устинья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Швецов Савелий Флорович
Мать: Швецова -- Наталья
Бракосочетание
25.04.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
09.03.1904
Дочь: Кунгурова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Кунгурова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Кунгурова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кунгуров Василий Федорович
Отец ребёнка: Кунгуров Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно