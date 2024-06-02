Кунгурова -- Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Матрена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кунгуров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.09.1859

Сын: Кунгуров Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.02.1861

Сын: Кунгуров Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.02.1861

Дочь: Кунгурова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.02.1863

Сын: Кунгуров Василий Федорович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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