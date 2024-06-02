Кунгурова -- Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1859
Сын: Кунгуров Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1861
Сын: Кунгуров Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1861
Дочь: Кунгурова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1863
Сын: Кунгуров Василий Федорович
Отец ребёнка: Кунгуров Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно