Торчмакова (Нейфельд) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торчмакова (Нейфельд) Галина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1956

Отец: Нейфельд Егор Мартынович

Мать: Нейфельд Воля Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.1978

Дочь: Правдина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Торчмаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1982

Дочь: Агранович Воля Сергеевна

Отец ребёнка: Торчмаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1992

Дочь: Шалбанова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Вышиванов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торчмаков Альберт

Отец ребёнка: Егоров Владимир Альбертович

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