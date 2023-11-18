Торчмакова (Нейфельд) Галина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1956
Отец: Нейфельд Егор Мартынович
Мать: Нейфельд Воля Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1978
Дочь: Правдина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Торчмаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1982
Дочь: Агранович Воля Сергеевна
Отец ребёнка: Торчмаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1992
Дочь: Шалбанова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Вышиванов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торчмаков Альберт
Отец ребёнка: Егоров Владимир Альбертович