Нейфельд Егор Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Нейфельд Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Нейфельд Воля Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1956
Дочь: Торчмакова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Нейфельд Воля Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нейфельд Анатолий Егорович
Смерть
Неизвестно