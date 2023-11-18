Нейфельд Егор Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейфельд Егор Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Нейфельд Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Нейфельд Воля Сергеевна

Рождение ребёнка
29.05.1956

Дочь: Торчмакова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Нейфельд Воля Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нейфельд Анатолий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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