Шалбанова (Вышиванова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалбанова (Вышиванова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1992

Отец: Вышиванов Михаил Яковлевич

Мать: Торчмакова Галина Егоровна

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