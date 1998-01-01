Высоцкая (Высоцкая) Клавдия Марковна
Место рожденияд. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения1921
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Высоцкий Марк Наумович
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1998
г. Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь