Высоцкая (Высоцкая) Клавдия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Высоцкая) Клавдия Марковна

Высоцкая (Высоцкая) Клавдия Марковна

avatar

Место рождения

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

1921

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Высоцкий Марк Наумович

Мать: Высоцкая Акулина Акимовна

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1998
г. Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close