Высоцкая (Яроха) Акулина Акимовна
Место рожденияд. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1899 ст.
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1899 ст.
Отец: Яроха Аким известно
Мать: не указана
д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Высоцкая Клавдия Марковна
Отец ребёнка: Высоцкий Марк Наумович
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1921
Рождение ребёнка
22.12.1931
Дочь: Якубцова Анна
Отец ребёнка: Высоцкий Марк Наумович
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
1984