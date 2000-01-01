Высоцкая (Яроха) Акулина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Яроха) Акулина Акимовна

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Место рождения

д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Яроха Аким известно

Мать: не указана

д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Высоцкая Клавдия Марковна

Отец ребёнка: Высоцкий Марк Наумович

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1921

Муж: Высоцкий Марк Наумович

Рождение ребёнка
22.12.1931

Дочь: Якубцова Анна

Отец ребёнка: Высоцкий Марк Наумович

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
1984
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