Высоцкий Марк Наумович
Место рожденияхутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Высоцкий Наум известно
Мать: Высоцкая не известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Высоцкая Клавдия Марковна
Мать ребёнка: Высоцкая Акулина Акимовна
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1921
Рождение ребёнка
22.12.1931
Дочь: Якубцова Анна
Мать ребёнка: Высоцкая Акулина Акимовна
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
1962
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР