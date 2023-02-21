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Высоцкий Марк Наумович

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Место рождения

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Высоцкий Наум известно

Мать: Высоцкая не известно

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Высоцкая Клавдия Марковна

Мать ребёнка: Высоцкая Акулина Акимовна

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1921

Жена: Высоцкая Акулина Акимовна

Рождение ребёнка
22.12.1931

Дочь: Якубцова Анна

Мать ребёнка: Высоцкая Акулина Акимовна

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
1962
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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