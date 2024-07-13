Крезин Филипп Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крезин Филипп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крезина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крезина Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крезин Нестор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Крезин Влас Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Крезин Никита Филиппович

Мать ребёнка: Крезина Анна Степановна

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
ОГКУ ГАСО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 1871. Л. 859 об. - 860, (за № 23, церковь села Ярилово)
Смерть
Неизвестно

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