Крезина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Крезин Филипп Степанович
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
ОГКУ ГАСО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 1871. Л. 859 об. - 860, (за № 23, церковь села Ярилово)
Смерть
Неизвестно