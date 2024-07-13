Крезина Анна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крезина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крезин Филипп Степанович

Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Крезин Никита Филиппович

Отец ребёнка: Крезин Филипп Степанович

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
ОГКУ ГАСО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 1871. Л. 859 об. - 860, (за № 23, церковь села Ярилово)
Смерть
Неизвестно

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