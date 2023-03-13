Волковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: (Мехова) Салманида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова (Родионова) Анна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Волкова) Лукерья
Мать ребёнка: Волкова (Родионова) Анна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Волкова) Татьяна
Мать ребёнка: Волкова (Родионова) Анна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Волкова) Прасковья
Мать ребёнка: Волкова (Родионова) Анна