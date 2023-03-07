Волкова (Родионова) Анна
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Родионовъ Максимъ
Мать: Родионова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Федоръ