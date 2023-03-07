Волкова (Родионова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Родионова) Анна

Волкова (Родионова) Анна

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Родионовъ Максимъ

Мать: Родионова Анна Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close