Аграфена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1853 г.р.
1864 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кочанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

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