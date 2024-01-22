Аграфена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович