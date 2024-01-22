Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти?.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иван Максимович
Мать: Аграфена Григорьевна
Рождение ребёнка
?.12.1885
Сын: Сидоров Николай Андреевич
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1892
Сын: Сидоров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1895
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Смерть
?.04.1899