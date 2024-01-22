Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

?.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иван Максимович

Мать: Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
?.12.1885

Сын: Сидоров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.11.1892

Сын: Сидоров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.01.1895

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Петрович

Смерть
?.04.1899
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