Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

1853 г.р.
1864 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аграфена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кочанов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сидорова (Кочанова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Григорьевна

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