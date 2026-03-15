Кантонский Даниил Уарович 02.12.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Кантонский Даниил Уарович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 02.12.1878, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Мать
Кантонская Анна СеменовнаНеизвестно г.р.
Отец
Кантонский Уар ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878

Отец: Кантонский Уар Иванович

Мать: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
08.11.1902

Жена: Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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