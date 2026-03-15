Кантонский Даниил Уарович
мужской, родился 02.12.1878, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
МатьКантонская Анна СеменовнаНеизвестно г.р.
ОтецКантонский Уар ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878
Отец: Кантонский Уар Иванович
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Бракосочетание
08.11.1902
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно