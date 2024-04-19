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Кантонский Уар Иванович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кантонская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Кантонский Даниил Уарович

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Кологреева (Кантонская) Ксения Уаровна

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1882

Дочь: Черемина (Кантонская) Домникия Уаровна

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1883

Сын: Кантонский Семен Уарович

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1888

Дочь: (Кантонская) Анастасия Уаровна

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Кантонский Василий Уарович

Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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