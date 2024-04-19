Кантонский Уар Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1878
Сын: Кантонский Даниил Уарович
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Кологреева (Кантонская) Ксения Уаровна
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
27.11.1882
Дочь: Черемина (Кантонская) Домникия Уаровна
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
14.07.1883
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1888
Дочь: (Кантонская) Анастасия Уаровна
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
11.03.1890
Сын: Кантонский Василий Уарович
Мать ребёнка: Кантонская Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно