Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1884, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла Неизвестно

Отец
Чекулов Лаврентий Фокиевич1861 г.р.
Мать
Чекулова (Смирнова) Анна Степановна03.10.1863 г.р.
Супруги
Кантонский Даниил Уарович02.12.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чекулов Лаврентий Фокиевич

Мать: Чекулова (Смирнова) Анна Степановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
08.11.1902

Муж: Кантонский Даниил Уарович

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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