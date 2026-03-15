Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна
женский, родилась 1884, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла Неизвестно
ОтецЧекулов Лаврентий Фокиевич1861 г.р.
МатьЧекулова (Смирнова) Анна Степановна03.10.1863 г.р.
Супруги
Кантонский Даниил Уарович02.12.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Бракосочетание
08.11.1902
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно