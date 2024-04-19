Чекулова (Смирнова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулова (Смирнова) Анна Степановна

Место рождения

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

11.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Смирнов Стефан Петрович

Мать: не указана

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
01.07.1879

Муж: Чекулов Лаврентий Фокиевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна

Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чекулов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Чекулова) Вера Лаврентиевна

Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
11.10.1907
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

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