Чекулова (Смирнова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти11.10.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Смирнов Стефан Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1879
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кантонская (Чекулова) Марина Лаврентиевна
Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чекулов Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Чекулова) Вера Лаврентиевна
Отец ребёнка: Чекулов Лаврентий Фокиевич
Смерть
11.10.1907