Меркулов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1907 ст.
Дата смерти28.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1907 ст.
Запись №7 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.03.1907 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Шаркова крестьянин Евфимий Адрианов и села Дьякова крестьянская жена Ксения Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Николай Богоявленский с псаломщиком Ар... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1940
Сын: Меркулов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова (Кондратьева) Елизавета Прохоровна
Смерть
28.05.1989
Руза, Рузский, Московская область