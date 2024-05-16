Меркулов Василий Иванович 19.03.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулов Василий Иванович

Место рождения

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

19.03.1907 ст.

Дата смерти

28.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1907 ст.

Отец: Меркулов Иван Дмитриевич

Мать: Меркулова (Морозова) Дарья Матвеевна

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №7 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова (Кондратьева) Елизавета Прохоровна

Крещение
22.03.1907 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Шаркова крестьянин Евфимий Адрианов и села Дьякова крестьянская жена Ксения Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Николай Богоявленский с псаломщиком Ар... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1940

Сын: Меркулов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова (Кондратьева) Елизавета Прохоровна

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
28.05.1989
Руза, Рузский, Московская область

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