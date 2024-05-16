Меркулова (Морозова) Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1903 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №5 Села Дьякова крестьянский сын Иван Димитриев; православного вероисповедания; первым браком, 18 лет и Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Новоселовой (прим.: Цыгановой), дочь крестья... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1905 ст.
Дочь: (Меркулова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Запись №12 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.
Сын: Меркулов Василий Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Запись №7 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
27.06.1909 ст.
Запись №15 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.
Запись №1 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев и законная жена его Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.
Сын: Меркулов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Запись №6 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев Меркулов и законная жена его Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.
Запись №9 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев Меркулов и законная жена его Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
15.08.1915 ст.
Запись №13 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев Меркулов и законная жена его Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Запись №2 Рузского уезда, Ащеринской волости, села Дьякова крестьянин Иван Димитриев Меркулов и законная его жена Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
09.03.1919
Дочь: (Меркулова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1920
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете, 1920 год Запись № 83 (общий) и № 43 (для мужского пола) от 7 сентября 1920 года ФИО: Петр Меркулов Дата рождения: 2 июля 1920 г М... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1923
Дочь: (Меркулова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете, 1923 год Запись № 125 (обший) и № 48 (для женского пола) От 18 мая 1923 года ФИО: Меркулова Анастасия Дата рождения: 4 мая 1923г.... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1926
Сын: Меркулов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Дмитриевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Лихачевском волсовете, 1926 год Запись № 14(обший) и № 8 (для мужского пола) От 12 февраля 1926 года ФИО: Меркулов Дмитрий Дата рождения: 7 февраля 192... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1927
Ащеринский волостной исполнительный комитет Запись от 27 августа 1927 года ФИО: Меркулова Анна Дата рождения: 23 августа 1927 года Место рождения: с. Дьяково, Ащеринской волости Отец: Меркулов Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно