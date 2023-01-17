Тенихин Лаврентий Макарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Отец: Тенихин Макар Федосеевич
Мать: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.
Сын: Тенихин Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Васса Ермолаевна
Военная служба
С 1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Васса Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ермолаевна
Смерть
Неизвестно