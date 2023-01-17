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Тенихин Лаврентий Макарович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Тенихин Макар Федосеевич

Мать: Степанида Петровна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.

Сын: Тенихин Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Васса Ермолаевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Военная служба
С 1855
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Васса Ермолаевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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