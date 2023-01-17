Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Петровна

Степанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Между 1814 и 1815 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Между 1822 и 1824 г.р.
Вычислено 1824 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Тенихин Архип Макарович

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Тенихин Матвей Макарович

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Тенихин Егор Макарович

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1824

Сын: Тенихин Федор Макарович

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Тенихин Лаврентий Макарович

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Евфимия Макаровна

Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Макар Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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