Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1824
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Тенихин Лаврентий Макарович
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Евфимия Макаровна
Отец ребёнка: Тенихин Макар Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно