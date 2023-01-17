Васса Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.

Сын: Тенихин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Тенихин Лаврентий Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Тенихин Лаврентий Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Лаврентий Макарович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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