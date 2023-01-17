Васса Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.
Сын: Тенихин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Тенихин Лаврентий Макарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Тенихин Лаврентий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно