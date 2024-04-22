Зарембо (Жгун) Евдокия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарембо (Жгун) Евдокия Пантелеймоновна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Жгун Пантелеймон Ануфриевич

Мать: Жгун Ирина Мартыновна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.10.1890 ст.

Муж: Зарембо Борис Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.

Дочь: Зарембо Мария Борисовна

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Зарембо Пётр Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Зарембо Алексей Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Сын: Зарембо Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Сын: Зарембо Кирилл Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Зарембо Анна Борисовна

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Сын: Зарембо Иван Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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