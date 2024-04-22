Зарембо (Жгун) Евдокия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Жгун Пантелеймон Ануфриевич
Мать: Жгун Ирина Мартыновна
Бракосочетание
01.10.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.
Дочь: Зарембо Мария Борисовна
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Зарембо Алексей Борисович
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Сын: Зарембо Афанасий Борисович
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Зарембо Анна Борисовна
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Борис Михайлович
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно