Зарембо Борис Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Зарембо Михаил Гаврилович
Бракосочетание
01.10.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.
Дочь: Зарембо Мария Борисовна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Зарембо Алексей Борисович
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Сын: Зарембо Афанасий Борисович
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Зарембо Анна Борисовна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно