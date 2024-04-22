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Зарембо Борис Михайлович

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Зарембо Михаил Гаврилович

Мать: не указана

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
01.10.1890 ст.

Жена: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.

Дочь: Зарембо Мария Борисовна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Зарембо Пётр Борисович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Зарембо Алексей Борисович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Сын: Зарембо Афанасий Борисович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Сын: Зарембо Кирилл Борисович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Зарембо Анна Борисовна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Сын: Зарембо Иван Борисович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Пантелеймоновна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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