Вотяков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгодова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место происхождения: д. Лукина. Социальное положение: Крестьянка. Отец - Вотяков ( или Вожаков -? - неразборчиво) Иван крестьянин.
Смерть
Неизвестно