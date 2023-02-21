Безгодова (Вотякова Или Вожакова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Иван
Мать: не указана
Место происхождения: д. Лукина. Социальное положение: Крестьянка. Отец - Вотяков ( или Вожаков -? - неразборчиво) Иван крестьянин.
Рождение ребёнка
08.10.1798 ст.
Дочь: Пелагия Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Большие Корелы, Оханский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно