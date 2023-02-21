Безгодова (Вотякова Или Вожакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Вотякова Или Вожакова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Иван

Мать: не указана

Место происхождения: д. Лукина. Социальное положение: Крестьянка. Отец - Вотяков ( или Вожаков -? - неразборчиво) Иван крестьянин.
Рождение ребёнка
08.10.1798 ст.

Дочь: Пелагия Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Корелы, Оханский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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