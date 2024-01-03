Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Ипатов

Рождение ребёнка
15.11.1872

Дочь: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Отец ребёнка: Карп Ипатов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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