Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Ипатов
Рождение ребёнка
15.11.1872
Дочь: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова
Отец ребёнка: Карп Ипатов
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно