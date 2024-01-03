Карп Ипатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
15.11.1872
Дочь: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1890