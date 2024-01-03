Карп Ипатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Ипатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
15.11.1872

Дочь: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1890

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