Пинчук Михаль Алексеев
Место рожденияд. Мокраны (Задворье), Слуцкий уезд, Минская губерния
Дата рождения1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пинчук) Марцеля Михалев
Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Пинчук) Ельзбета Михалев
Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева