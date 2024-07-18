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Пинчук Михаль Алексеев

Место рождения

д. Мокраны (Задворье), Слуцкий уезд, Минская губерния

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пинчук Павлюк Михалев

Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пинчук) Марцеля Михалев

Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Пинчук) Ельзбета Михалев

Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пинчук Николай Михалев

Мать ребёнка: (Пинчук) Федора Васильева

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