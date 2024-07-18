(Пинчук) Федора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пинчук) Марцеля Михалев
Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Пинчук) Ельзбета Михалев
Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев