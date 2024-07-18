(Пинчук) Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пинчук) Федора Васильева

(Пинчук) Федора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пинчук Павлюк Михалев

Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пинчук) Марцеля Михалев

Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Пинчук) Ельзбета Михалев

Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пинчук Николай Михалев

Отец ребёнка: Пинчук Михаль Алексеев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.