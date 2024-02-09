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Паков Павел Евгеньевич

Место рождения

Аганино, Костромской район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паков Евгений

Мать: Пакова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корытова Пакова Мария Павловна

Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паков Федор Павлович

Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1921

Сын: Паков Ананий Павлович

Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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