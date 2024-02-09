Паков Павел Евгеньевич
Место рожденияАганино, Костромской район, Костромская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паков Евгений
Мать: Пакова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корытова Пакова Мария Павловна
Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паков Федор Павлович
Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пакова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1921
Мать ребёнка: Пакова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно