Паков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Баракова Пакова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Пакова Устинья
Деревня Аганино, Костромской район, Костромскач обласать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пакова Устинья
Аганино, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пакова Устинья
Аганино, Костромской район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пакова Устинья
Смерть
Неизвестно