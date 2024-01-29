Паков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Баракова Пакова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Пакова Устинья

Деревня Аганино, Костромской район, Костромскач обласать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паков Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Пакова Устинья

Аганино, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паков Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Пакова Устинья

Аганино, Костромской район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакова Устинья

Смерть
Неизвестно
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