Паков Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаков Иван Евгеньевич

Паков Иван Евгеньевич

Место рождения

Аганино, Костромской район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паков Евгений

Мать: Пакова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крошкина Пакова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Ершова Пакова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.