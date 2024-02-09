Пакова Анна Дмитриевна
Место рожденияЯковлевское, Костромской район, Костромская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1921
Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич
Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корытова Пакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич
Село Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паков Федор Павлович
Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич
Село Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно