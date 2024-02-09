Пакова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакова Анна Дмитриевна

Место рождения

Яковлевское, Костромской район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1921

Сын: Паков Ананий Павлович

Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич

Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корытова Пакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич

Село Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паков Федор Павлович

Отец ребёнка: Паков Павел Евгеньевич

Село Яковлевское, Костромской район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паков Павел Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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