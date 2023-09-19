Рузанов Петр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения12.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1883
Отец: Рузанов Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рузанова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рузанова Наталья
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Амёхина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Рузанова Наталья
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Болотина (Рузанова) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Рузанова Наталья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Власова (Рузанова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Рузанова Наталья
Рождение ребёнка
05.10.1920
Дочь: Кащихина (Рузанова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Рузанова Наталья
Рождение ребёнка
10.07.1932
Дочь: Бородина (Рузанова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно
Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область