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Рузанов Петр Евдокимович

Место рождения

Первомайское, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1883

Отец: Рузанов Евдоким

Мать: не указана

Первомайское, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рузанова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузанова Наталья

Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Амёхина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Рузанова Наталья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Болотина (Рузанова) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Рузанова Наталья

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Власова (Рузанова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Рузанова Наталья

Рождение ребёнка
05.10.1920

Дочь: Кащихина (Рузанова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Рузанова Наталья

Рождение ребёнка
10.07.1932

Дочь: Бородина (Рузанова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

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