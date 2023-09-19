Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куканов НЕИЗВЕСТНО
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Лаврентий
Рождение ребёнка
27.05.1919
Сын: Малышев Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Малышев Лаврентий
Рождение ребёнка
10.07.1932
Дочь: Бородина (Рузанова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область