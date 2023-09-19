Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанова (Малышева) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куканов НЕИЗВЕСТНО

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Лаврентий

Рождение ребёнка
27.05.1919

Сын: Малышев Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Малышев Лаврентий

Рождение ребёнка
10.07.1932

Дочь: Бородина (Рузанова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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