Рузанова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1885
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Амёхина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Болотина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Власова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
05.10.1920
Дочь: Кащихина Александра Петровна
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931