Рузанова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1885

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Амёхина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Болотина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Власова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
05.10.1920

Дочь: Кащихина Александра Петровна

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рузанов Петр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузанов Петр Евдокимович

Смерть
1931
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