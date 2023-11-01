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Георгиева Феодора Пантелеймонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

09.02.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиев (Райнов Кошута Кошутов) Димитрий Георгиев

Рождение ребёнка
11.06.1862 ст.

Дочь: Занфирова (Георгиева) Марина Димитриева

Отец ребёнка: Георгиев (Райнов Кошута Кошутов) Димитрий Георгиев

Смерть
09.02.1901 ст.

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