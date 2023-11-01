Георгиева Феодора Пантелеймонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти09.02.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1862 ст.
Дочь: Занфирова (Георгиева) Марина Димитриева
Отец ребёнка: Георгиев (Райнов Кошута Кошутов) Димитрий Георгиев
Смерть
09.02.1901 ст.