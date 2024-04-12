Лопнева (Третьякова) Аграфена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Третьякова) Аграфена Стефановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

19.01.1806

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1746

Муж: Лопнев Стефан Евсигнеев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Шарапова Матрена Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лопнев Иван Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лопнев Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев

Рождение ребёнка
09.04.1765

Дочь: Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапунова (кривошеина) Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
19.01.1806
Ржев, город Ржев, Тверская область
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