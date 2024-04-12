Лопнева (Третьякова) Аграфена Стефановна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти19.01.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
04.02.1746
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Шарапова Матрена Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев
Рождение ребёнка
09.04.1765
Дочь: Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапунова (кривошеина) Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Евсигнеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1806