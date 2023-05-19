Сапунова (Кривошеина) (Лопнева) Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1782
Рождение ребёнка
04.02.1788
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Бракосочетание
02.10.1793
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапунов Василий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно