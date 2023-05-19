Сапунова (Кривошеина) (Лопнева) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунова (Кривошеина) (Лопнева) Евдокия Стефанова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопнев Стефан Евсигнеев

Мать: Лопнева Аграфена Стефановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.04.1782

Муж: Кривошеин Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1788

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Бракосочетание
02.10.1793

Муж: Сапунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Василий Васильев

Отец ребёнка: Сапунов Василий Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Иван Васильев

Отец ребёнка: Сапунов Василий Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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