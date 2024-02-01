Михайлычев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти09.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1934
Дочь: Вандышева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна
Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1940
Дочь: Мослова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубоделова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочешкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1951