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Михайлычев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

09.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1934

Дочь: Вандышева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1940

Дочь: Мослова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубоделова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочешкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Михайлычева Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлычева Анастасия Андреевна

Смерть
09.05.1951
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