Мослова (Михайлычева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мослова (Михайлычева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1940

Дата смерти

24.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940

Отец: Михайлычев Иван Григорьевич

Мать: Михайлычева Анастасия Андреевна

Бракосочетание
С 10.03.1959 по Неизвестно

Муж: Мослов Роберт Васильевич

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1961

Сын: Мослов Евгений Робертович

Отец ребёнка: Мослов Роберт Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1968

Дочь: Мослова Светлана Робертовна

Отец ребёнка: Мослов Роберт Васильевич

Смерть
24.12.2023
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