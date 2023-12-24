Мослова (Михайлычева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1940
Дата смерти24.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940
Бракосочетание
С 10.03.1959 по Неизвестно
Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1961
Сын: Мослов Евгений Робертович
Отец ребёнка: Мослов Роберт Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1968
Дочь: Мослова Светлана Робертовна
Отец ребёнка: Мослов Роберт Васильевич
Смерть
24.12.2023