Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Константинов Алексей Петрович

Мать: Константинова Анастасия Кондратьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юшин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Юшина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маркина-Мазнёва (Юшина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юшин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Юшин Денис Васильевич

Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1898
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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