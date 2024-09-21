Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Юшина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маркина-Мазнёва (Юшина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Юшин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Юшин Василий Иванович
Смерть
1898