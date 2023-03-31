Маркина-Мазнёва Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Маркин-Мазнёв Иван Егорович
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Егор Егорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Маркин-Мазнёв Николай Егорович
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911