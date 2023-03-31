Маркина-Мазнёва Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина-Мазнёва Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Маркин-Мазнёв Иван Егорович

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Егор Егорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Маркин-Мазнёв Николай Егорович

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Егор Егорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин-Мазнёв Егор Егорович

Смерть
1911
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд