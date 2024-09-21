Юшин Василий Иванович
Место рожденияБадеево
Дата рождения1811
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Юшин Иван Ефимович
Мать: Юшина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Юшина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маркина-Мазнёва (Юшина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Юшин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна
Смерть
1877