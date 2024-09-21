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Юшин Василий Иванович

Место рождения

Бадеево

Дата рождения

1811

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Юшин Иван Ефимович

Мать: Юшина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Юшин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Юшина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маркина-Мазнёва (Юшина) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юшин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Юшин Денис Васильевич

Мать ребёнка: Юшина (Константинова) Надежда Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1877
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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