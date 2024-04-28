(Гусева) Ольга Федорова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения22.06.1911 ст.
Дата смерти06.07.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
24.06.1911 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Евсяково крестьянский сын Николай Иоаннов и крестьянская девица Екатерина Фео... Показать все
Смерть
06.07.1917 ст.
Похоронена 8 июля 1917 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии