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(Гусева) Ольга Федорова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

22.06.1911 ст.

Дата смерти

06.07.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
24.06.1911 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Евсяково крестьянский сын Николай Иоаннов и крестьянская девица Екатерина Фео... Показать все
Смерть
06.07.1917 ст.
Похоронена 8 июля 1917 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии

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